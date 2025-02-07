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15:43, 7 февраля 2025Мир

Во Франции призвали полностью прекратить военную помощь Украине

Филиппо: Франция должна полностью прекратить военную помощь Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Франция должна полностью прекратить военную и экономическую помощь Украине. Об этом написал французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х.

«Мы должны выйти из ЕС и прекратить вооружать и финансировать Зеленского, потому что все это обернется против нас!», — призвал политик.

Ранее Филиппо заявил, что Париж должен перестать поддерживать Киев после слов президента Украины Владимира Зеленского. В частности, его возмутили слова украинского политика об американской военной помощи, когда он опроверг названную президентом США Дональдом Трампом сумму выделенных средств. Филиппо подчеркнул, что такая реакция говорит о факте хищения денег, из-за которой должно быть инициировано международное расследование.

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