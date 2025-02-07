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17:57, 7 февраля 2025Россия

Военблогер возмутился отсутствием «Ахмата» в сводке Минобороны о боях в Курской области

Подоляка возмутился отсутствием «Ахмата» в сводке МО о боях в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Юрий Подоляка

Юрий Подоляка. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Блогер Юрий Подоляка, освещающий ход специальной военной операции, возмутился отсутствием упоминаний о бойцах «Ахмата» в сводке Минобороны о событиях в Курской области. Об этом он написал в Telegram.

По мнению Подоляки, сформированное в Чечне подразделение «стараются не замечать». Он указал, что «Ахмат» вносит свой вклад в отражение украинских атак, в том числе выполняя роль «пожарной команды», чтобы «заткнуть собой дыру во фронте».

«У меня создается впечатление, что к парням [из "Ахмата"] там кто-то неровно дышит», — заявил блогер. Подоляка признался, что не хотел «это вываливать» в публичное поле, однако вынужден был придать ситуации огласку исходя из соображений справедливости.

Украинские войска перешли в новое наступление в Курской области 6 февраля. Позже соратник главы Чечни Рамзана Кадырова генерал-лейтенант Апти Алаудинов ответил на появившиеся на этом фоне обвинения в пропуске «Ахматом» колонн Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он заявил, что в районах активизации подразделений ВСУ позиций «Ахмата» не было. «Противник, видать, понял, что на участке, где мы стоим, ему все равно ловить нечего, и пошел вниз, к нашим соседям на левом фланге», — сказал он.

ЖЗЛ
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