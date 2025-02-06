Соратник Кадырова ответил на обвинения в пропуске «Ахматом» колонн ВСУ в Курской области

Алаудинов: «Ахмат» никогда не стоял близ Черкасской Конопельки и Уланки

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова генерал-лейтенант Апти Алаудинов ответил на обвинения в пропуске спецназом «Ахмат», командиром которого он является, колонн Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем Telegram.

«Для тех, кто не знает обстановки, хочется отметить, что в районах Черкасской Конопельки и Уланка никогда спецназ "Ахмат" не стоял. Противник, видать, понял, что на участке, где мы стоим, ему все равно ловить нечего, и пошел вниз, к нашим соседям на левом фланге», — заявил Алаудинов.

По словам российского генерала, сейчас бойцы спецназа максимально помогают соседним подразделениям, которые отбивают наступление противника. По его словам, на данный момент удалось поджечь несколько единиц техники.

«Что бы ни происходило, (...) через Уланок и Черкасскую Конопельку украинские формирования вряд ли возьмут Москву, Белгород или Курск. [Сейчас они] пытаются улучшить свое положение, взять чуть больше участка, чем у них есть. Но и это, я так думаю, им вряд ли удастся. Будем делать все, что в наших силах, для того, чтобы помочь нашим соседям на левом фланге», — заключил командир «Ахмата».

О новом наступлении украинских подразделений в Курской области стало известно ранее в четверг, 6 февраля. Сообщалось, что ВСУ бросили на прорыв бронетехнику, в том числе производства НАТО.

В Минобороны подтвердили попытку контрнаступления ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок. Сообщалось, что потери противника составили шесть танков.