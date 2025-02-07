Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:56, 7 февраля 2025Россия

Выпускница российского медвуза отказалась работать в Мариуполе и поплатилась

Выпускницу медвуза Гуйву обязали вернуть стипендию за отказ работать в Мариуполе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Выпускница медицинского вуза Валерия Гуйва отказалась работать по распределению в Мариуполе и поплатилась. Суд в Санкт-Петербурге обязал ее вернуть государству трехкратную стипендию за шесть лет обучения. Соответствующее решение было опубликовано в Telegram-канале городских судов.

Суд удовлетворил иск Петербургского химико-фармацевтического университета о взыскании денежных средств с россиянки и ее семьи.

Гуйва обучалась на фармацевтическом отделении по договору о целевом обучении с Южным окружным медцентром Федерального медико-биологического агентства. Предполагалось, что не позднее двух месяцев после выпуска девушка обязана устроиться на работу в одно из отделений медцентра.

За время обучения Гуйвы медцентр открыл два филиала на новых российских территориях, один из них — в Мариуполе. Оттуда и поступила заявка на трудоустройство выпускницы.

Адвокат Гуйвы на суде настаивал, что переезд на работу в Мариуполь сопряжен с риском для жизни и здоровья его подзащитной. Судья не согласился с этими доводами.

Сейчас девушка должна выплатить всю стипендию, полученную в период обучения с 2017 по 2023 год. Это 168,5 тысячи рублей, а также штраф в размере 337 тысяч рублей.

7 февраля стало известно, что Минздрав России разработал проект, согласно которому всех выпускников медицинских вузов будут отправлять на обязательные отработки в медорганизации, которые работают по системе ОМС.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал объяснил свой выход из состава комитета Госдумы по обороне

      Врач раскрыл опасность традиционно полезных привычек

      Лучший бомбардир и снайпер КХЛ из Канады захотел получить российский паспорт

      Россиянка завела в квартире десятки кошек и пожалела

      Врач назвала долгие осложнения после COVID-19

      Помощник покидающего комитет Госдумы по обороне генерала рассказал о его планах

      В МУС отреагировали на санкции США

      В мэрии Киева объяснили прошедшие после критики окружения Зеленского обыски

      Тела экс-мэра Самары Тархова и его жены начали искать на мусорном полигоне

      Появились подробности о сбежавшем из Финляндии в Россию подростке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше