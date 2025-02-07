Выпускница российского медвуза отказалась работать в Мариуполе и поплатилась

Выпускницу медвуза Гуйву обязали вернуть стипендию за отказ работать в Мариуполе

Выпускница медицинского вуза Валерия Гуйва отказалась работать по распределению в Мариуполе и поплатилась. Суд в Санкт-Петербурге обязал ее вернуть государству трехкратную стипендию за шесть лет обучения. Соответствующее решение было опубликовано в Telegram-канале городских судов.

Суд удовлетворил иск Петербургского химико-фармацевтического университета о взыскании денежных средств с россиянки и ее семьи.

Гуйва обучалась на фармацевтическом отделении по договору о целевом обучении с Южным окружным медцентром Федерального медико-биологического агентства. Предполагалось, что не позднее двух месяцев после выпуска девушка обязана устроиться на работу в одно из отделений медцентра.

За время обучения Гуйвы медцентр открыл два филиала на новых российских территориях, один из них — в Мариуполе. Оттуда и поступила заявка на трудоустройство выпускницы.

Адвокат Гуйвы на суде настаивал, что переезд на работу в Мариуполь сопряжен с риском для жизни и здоровья его подзащитной. Судья не согласился с этими доводами.

Сейчас девушка должна выплатить всю стипендию, полученную в период обучения с 2017 по 2023 год. Это 168,5 тысячи рублей, а также штраф в размере 337 тысяч рублей.

7 февраля стало известно, что Минздрав России разработал проект, согласно которому всех выпускников медицинских вузов будут отправлять на обязательные отработки в медорганизации, которые работают по системе ОМС.