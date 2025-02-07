Вывоз Киевом людей из Харькова и Купянска объяснили

Ганчев: Из Харькова вывозили людей, чтобы там не осталось лояльных России

Из Харькова и Купянска вывозили людей, чтобы там не осталось лояльных России граждан. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС.

Он отметил, что многие жители Харькова и Купянска покинули города самостоятельно из-за их близости к линии боевого соприкосновения. При этом, по его словам, часть населения, которая могла оказывать поддержку России, вывозили принудительно.

«Особенно это касается молодежи, детей, кого украинские власти насильственно эвакуировали с этой территории, для того чтобы занимать их жилье, так скажем, не оставлять у себя в тылу лояльных к России граждан, которые смогут оказывать нам какую-то поддержку», — объяснил чиновник.

