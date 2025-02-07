Япония захотела развивать отношения с одной постсоветской страной

Лидеры Узбекистана и Японии выразили взаимный интерес в развитии отношений

Лидеры Узбекистана и Японии выразили взаимный интерес в развитии двусторонних отношений и готовятся к проведению совместного саммита. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил за продолжение активных контактов с лидерами Японии. «Выражено удовлетворение насыщенной повесткой сотрудничества (...) в рамках японской правительственной программы содействия развитию», — заявил он. Кроме того, Мирзиёев заявил о развитии экономических и инвестиционных отношений с Токио.

В свою очередь спецпосланник премьер-министра Японии Акихиса Нагасима назвал Узбекистан надежным и долгосрочным и стратегическим партнером. Такой же статус имеют отношения между Ташкентом и Москвой.

22 января Россия и Узбекистан подписали план военного сотрудничества и программу стратегического партнерства в военной сфере на пять лет. В 2025 году стороны собираются провести 50 совместных мероприятий двух стран в военной сфере.