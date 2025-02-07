Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:13, 7 февраля 2025Бывший СССР

Япония захотела развивать отношения с одной постсоветской страной

Лидеры Узбекистана и Японии выразили взаимный интерес в развитии отношений
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Лидеры Узбекистана и Японии выразили взаимный интерес в развитии двусторонних отношений и готовятся к проведению совместного саммита. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил за продолжение активных контактов с лидерами Японии. «Выражено удовлетворение насыщенной повесткой сотрудничества (...) в рамках японской правительственной программы содействия развитию», — заявил он. Кроме того, Мирзиёев заявил о развитии экономических и инвестиционных отношений с Токио.

В свою очередь спецпосланник премьер-министра Японии Акихиса Нагасима назвал Узбекистан надежным и долгосрочным и стратегическим партнером. Такой же статус имеют отношения между Ташкентом и Москвой.

22 января Россия и Узбекистан подписали план военного сотрудничества и программу стратегического партнерства в военной сфере на пять лет. В 2025 году стороны собираются провести 50 совместных мероприятий двух стран в военной сфере.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ используют российские укрепления в Курской области. Среди них — местная «линия Суровикина»

      СК раскрыл мотив расправы внучки над экс-мэром Самары и его женой

      Монеточка оплатила штраф за отсутствие плашки иноагента

      «Реестр ущерба» внесли в список нежелательных организаций в России

      Названо количество модернизированного на основе СВО вооружения

      Индия отменила контракт по поставке БПЛА с компонентами из Китая

      Подготовка внучки бывшего мэра Самары к расправе над родственниками попала на видео

      В Белгороде в аварии со скорой и BMW погибли два фельдшера

      Глава ЕК анонсировала увеличение оборонных расходов ЕС

      Появились подробности о погибших в ДТП с военными на джипе белгородских медиках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше