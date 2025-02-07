Задержанная агентка СБУ призналась в подготовке теракта против российского военного

Задержанная в Воронеже агент СБУ призналась в подготовке теракта против военного

Агент Службы безопасности Украины (СБУ), задержанная в Воронеже сотрудниками ФСБ, призналась подготовке теракта в отношении высокопоставленного военнослужащего. Об этом сообщает ТАСС.

Женщина рассказала на допросе, что в 2023 году была завербована украинскими спецслужбами, прошла обучение в Киеве, во время которого научилась обращаться с оружием, управлять беспилотниками, уходить от наружного наблюдения и изготовлять взрывчатые вещества и взрывные устройства.

В 2024 году она приехала в Россию и получила задание от украинских спецслужб расправиться с военным из Министерства обороны РФ.

О задержании женщины стало известно ранее 7 февраля. Вместе с ней в других городах России были пойманы еще три агентки СБУ. Во время обысков в их домах нашли взрывчатые вещества, химические прекурсоры для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства, а также средства связи для коммуникации с украинскими кураторами.