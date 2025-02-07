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08:14, 7 февраля 2025Силовые структуры

Задержанная ФСБ агентка Украины готовила теракт против российского чиновника

Задержанная ФСБ в Ростове-на-Дону женщина готовила теракт против чиновника
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Задержанная сотрудниками ФСБ в Ростове-на-Дону женщина готовила теракт в отношении одного из чиновников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Женщина рассказала на допросе, что в январе, после того, как была установлена машина чиновника, ей поступило задание приобрести компоненты для самодельного взрывного устройства. С помощью него она должна была подорвать автомобиль.

Ранее ФСБ сообщила о задержании четырех женщин, которые работали на спецслужбы Украины. По данным ведоства, они прошли обучение на территории Украины, после чего приехали в Россию, где в разных регионах страны готовили теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны.

Во время обысков в их домах нашли взрывчатые вещества, химические прекурсоры для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства, а также средства связи для коммуникации с украинскими кураторами.

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