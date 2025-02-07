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14:35, 7 февраля 2025Силовые структуры

Задержанного ФСБ россиянина со взрывчаткой осудили почти на 7 лет

Под Орлом суд вынес приговор мужчине, задержанному со взрывными устройствами
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Залегощенский районный суд Орловской области приговорил жителя к шести годам и восьми месяцам колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Мужчину задержали с поличным в мае 2024 года. Из незаконного оборота изъяли девять взрывных устройств и взрывчатое вещество общей массой более семи килограммов.

Ранее сообщалось, что суд дал 15 лет и 3 месяца жителю Подмосковья за производство 15 килограммов наркотиков.

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