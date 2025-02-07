Зеленский отказался отдавать Трампу ресурсы Украины

Зеленский заявил, что не отдаст Трампу ресурсы Украины

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не собирается отдавать ресурсы Украины президенту США Дональду Трампу или другим западным партнерам Киева. Его слова приводит «Страна.ua».

«Это очень богатая земля. Это не значит, что мы ее кому-то отдадим, даже стратегическим партнерам. Мы говорим о партнерстве», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что речь может идти только о совместном освоении украинских ресурсов. Глава государства призвал вместе развивать месторождения и зарабатывать деньги, добавив, что это касается «безопасности западного мира».

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал природные ресурсы страны общим стратегическим интересом Киева и Вашингтона. США, по его словам, будут иметь возможность «инвестировать, совместно их разрабатывать». Сибига назвал такой шаг «элементом гарантий присутствия на Украине крупного бизнеса».