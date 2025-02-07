Женщина лишила партнера жизни при помощи чайника

Женщина из Великобритании насмерть забила партнера чайником

Жительница Великобритании насмерть избила мужчину чайником. Об этом пишет Aberdeen Live.

36-летняя Элизабет Энн Суини вызвала полицию 26 июня 2023 года. Прибывшие правоохранители нашли в квартире Суини 49-летнего Нила Джоли без признаков жизни. При осмотре тела криминалисты нашли следы ударов кулаками, а также ударов тупым предметом. Гематомы обнаружили на голове и теле Джоли. Следователи считают, что Суини лишила партнера жизни, используя в качестве оружия чайник.

Не сообщается о конкретных причинах ссоры. В суде Суини настаивала на том, что ее действия были самозащитой и она невиновна. Несмотря на это, после нескольких судебных заседаний присяжные единогласно признали ее виновной. Женщине грозит судебный срок. Приговор ей вынесут 3 марта.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида преступника уличили в нанесении побоев при помощи бутерброда с вареной колбасой. Ссора, закончившаяся швырянием бутерброда, произошла из-за приставки Playstation 5.