Арестован вооруженный вареной колбасой преступник

Во Флориде арестован преступник за побои при помощи бутерброда с колбасой

В американском штате Флорида преступника уличили в нанесении побоев при помощи бутерброда с вареной колбасой. Об этом сообщает сайт The Smoking Gun.

29-летний Оквавиус Чендлер поругался с 62-летним отчимом из-за приставки Playstation 5. Отчим отобрал ее у Чендлера, потому что тот слишком шумно играл. Когда Чендлер обнаружил пропажу, он начал кричать на отчима, а затем швырнул в него свой бутерброд.

Хотя отчим не получил травм, он вызвал полицию. Чендлера арестовали и обвинили в нанесении побоев. Кроме того, инцидент могут счесть нарушением условий досрочного освобождения из тюрьмы. В этом случае ему придется также отбывать остаток своего прошлого срока.

Чендлер неоднократно попадал в тюрьму, причем его прошлые преступления тоже имели отношение к видеоиграм. В 2022 году его арестовали после того, как он напал на мужчину с ножом и толкнул сестру на землю. Поводом для конфликта была игра. В 2023 году Чендлер пытался задушить сестру из-за другого конфликта, связанного с игрой.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Кентукки побил женщину колбасой. Потерпевшей удалось вызвать полицию, при этом мужчина пытался помешать ей сделать это.