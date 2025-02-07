На территории водочного завода в Санкт-Петербурге построят жилье

РСТИ арендовал под застройку жилья территорию водочного завода в Петербурге

Застройщик «Росстройинвест» (РСТИ) арендовал с правом выкупа участок площадью 3,7 гектара на Московском шоссе в Санкт-Петербурге. В настоящее время на его территории находится завод по производству алкогольных напитков. Его собираются застроить жильем. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Территория принадлежит ООО «Ран-Эстейт», входящему в состав производителя алкоголя Ladoga. Там сообщили, что передача земли в аренду связана с планами по переносу производства на новую площадку — она будет располагаться в промзоне «Красносельская». Расширение будет происходить на протяжении пяти лет и связано с загруженностью текущих производственных мощностей. На новую площадку потратят более пяти миллионов рублей.

Аналитики считают, что стоимость участка может составлять от 3,5 до 3,8 миллиарда рублей. На его территории можно построить около 60 тысяч квадратного метра жилья. На это потребуется около 7,5 миллиарда рублей инвестиций. Эксперты также отметили, что местоположение участка соответствует проекту бизнес-класса со стартовой ценой квартир от 300 тысяч рублей за квадратный метр.

Ранее в Санкт-Петербурге Setl Group приобрела под застройку жильем территорию памятника промышленной архитектуры — Кожевенного завода Парамонова на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Это участок между Кожевенной и 26-й линиями и Масляным каналом. На территории ансамбля завода находятся два объекта культурного наследия: особняк-контора и котельная.