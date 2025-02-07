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22:59, 7 февраля 2025Ценности

Звезда сериала «Кухня» станцевала в бикини у бассейна

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: gazeta.ru

Российская актриса Мария Горбань станцевала в откровенном виде у бассейна. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя звезда сериала «Кухня» снялась в ролике в бикини оливкового цвета, которое состояло из бюстгальтера и трусов с низкой посадкой. При этом она продемонстрировала стройную фигуру и собрала волосы в пучок. Внешний вид Горбань дополнила панамой.

В январе звезда сериала «Кухня» похвасталась машиной за 17 миллионов рублей. Мария Горбань опубликовала видео, на котором продемонстрировала вишневый Range Rover Sport с кожаным салоном.

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