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12:54, 8 февраля 2025Экономика

Аргентину охватило крупное природное бедствие

Пожары в аргентинской провинции Рио-Негро уничтожили более 3000 гектаров леса
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Nicolas Aguilera / Reuters

В Аргентине не могут справиться с крупными лесными пожарами, охватившими южные регионы страны. Как сообщает портал ADNsur, природное бедствие уже уничтожило более 3000 гектаров леса в одной только провинции Рио-Негро.

Отмечается, что ситуация постепенно выходит из-под контроля на фоне активности пожара. Не помогает в тушении и погода — в регионе установилась ветра с порывами до 80 километров в час, что затрудняет работу спасателям. Сейчас огонь распространился к побережью реки Асуль и затронул несколько новых участков леса.

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В связи с чрезвычайной ситуацией местные власти приспособили региональный спортивный центр под нужды людей, готовых самостоятельно эвакуироваться из сложных районов. Кроме того, в ближайшее время ожидается увеличение численности работающих над тушением специалистов.

Ситуация в Аргентине усугубилась в конце января из-за сильного ветра и высоких температур. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Ущерб, нанесенный пожарами, пока не подсчитан, однако общая площадь охваченного огнем леса может достигать 20 тысяч гектаров. Пока известно об одной жертве стихии.

Тем временем в России оценили вероятность возникновения крупных пожаров, схожих по своим масштабам с калифорнийскими. По мнению старшего преподавателя кафедры комплексной безопасности в строительстве НИУ МГСУ Антона Корольченко, на большей части территории страны господствует иной климат, чем в американском штате.

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