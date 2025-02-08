Беспилотники ВСУ пытались атаковать нефтеперегонную станцию в российском регионе

Волгоградский губернатор Бочаров: Дроны ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию

В ночь на 8 февраля над Волгоградской областью была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров, его слова приводит пресс-служба администрации в Telegram-канале.

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотники. Силы противопожарной службы и МЧС оперативно прибыли на место происшествия. В результате падения обломков пожара не возникло, отметил Бочаров. «Повреждений жилых объектов и пострадавших нет», — добавил он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО в ночь на 8 февраля сбили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над четырьмя российскими регионами, в том числе 11 — над Волгоградской областью.