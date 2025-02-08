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18:08, 8 февраля 2025Россия

Умер бывший глава онкоцентра имени Блохина Михаил Давыдов

Онкоцентр им. Блохина сообщил об уходе из жизни академика РАН Михаила Давыдова
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В возрасте 77 лет ушел из жизни хирург, академик Российской академии наук (РАН) Михаил Давыдов. Об этом говорится в сообщении онкоцентра имени Блохина (РОНЦ), которым ученый руководил с 2001-го по 2017 год.

Давыдов пришел в РОНЦ на должность ординатора после окончания Сеченовского университета в 1975 году. Его научная деятельность была посвящена разработке и совершенствованию методов хирургического лечения пациентов с опухолями легких, пищевода, желудка и средостения.

Академик занимал должность главного онколога России в 2015-2017 годах. Также 2006-2011 годах он возглавлял Российскую академию медицинских наук (РАМН).

В 2017 году Давыдов был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, однако в ноябре ему не продлили договор с РОНЦ. Сам онколог утверждал, что такому решению способствовала «информационная война с онкоцентром путем вбрасывания лживой информации о том, что вы [врачи] все взяточники во главе со мной».

В том же месяце Генпрокуратура обвинила РОНЦ в незаконных поборах. Речь шла о платежах за бесплатные услуги на сумму 5,38 миллиона рублей. В учреждении опровергли все обвинения, указав, что тарифы ОМС «несостоятельны» из-за невозможности корректно определить стоимость услуг. После отставки Давыдов объявил об уходе из медицины.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре в возрасте 69 лет умер советский и российский актер Владимир Подоляк, известный по сериалам «Тихий Дон» и «Морские дьяволы».

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