Энергосистема российского региона перешла на автономный режим работы

Страны Прибалтики вышли из энергетического кольца БРЭЛЛ

Энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы в субботу, 8 февраля, после выхода балтийских стран из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). Об этом сообщается в Telegram-канале Минэнерго России.

В ведомстве пояснили, что энергетическая система этого российского региона была заранее подготовлена к произошедшему. Суммарная мощность калининградских электростанций составляет 1,88 ГВт — это значение более чем в два раза превышает пиковое энергопотребление и позволяет в любых обстоятельствах обеспечить энергоснабжение местных жителей, добавили в Минэнерго.

Ранее сообщалось, что перед отключением Эстонии от БРЭЛЛ жители этой постсоветской страны в несколько десятков раз нарастили закупки генераторов. По словам главы отдела коммерческих продаж и интернет-торговли магазинов Bauhof, в их сети представлены десятки различных моделей по цене от 351 до 3532 евро.