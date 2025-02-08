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01:12, 8 февраля 2025Интернет и СМИ

Главред российского информагентства высказалась о поступающих ей угрозах

Главный редактор ИА «Регнум» Ахмедова допустила причастность Киева к угрозам
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Главный редактор информационного агентства «Регнум» Марина Ахмедова высказалась о поступающих ей сообщения с угрозами. В разговоре с телеканалом RT она допустила причастность к этому украинских спецслужб.

По ее словам, первое сообщение ей пришло на ее личный номер после того, как она прокомментировала закрытие «Русского дома» в Баку. Его автор призывал Ахмедову оставить в покое азербайджанцев, если она не хочет об этом пожалеть. Позже письма с аналогичным содержанием стали поступать на почту. Однако, отметила главред российского информагентства, со временем «что-то ощутимо поменялось в настроении сообщений». В частности, ей прислали фотографию девочки из Донецка и песочницы. Это натолкнуло Ахмедову на подозрения, что к угрозам причастен Киев.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об угрозах главному редактору ИА «Регнум».

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