Хинштейн оценил ситуацию с бюджетом Курской области

Врио губернатора Хинштейн: Ситуация с бюджетом Курской области очень плохая

Ситуация с бюджетом Курской области очень плохая, у региона задолженности перед семьями погибших участников специальной военной операции (СВО). Ситуацию оценил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Александр Хинштейн в ходе встречи с жителями районов курского приграничья, сообщает РИА Новости.

«Когда я пришел сюда работать в декабре, с ужасом и стыдом обнаружил, что в регионе еще с июля образовалась задолженность перед семьями погибших участников СВО. Им не выплачивали деньги региональные. И задолженность образовалась перед ранеными», — сказал он.

Кроме того, чиновник отметил, что областное постановление предусматривало только однократную выплату раненому, при повторном ранении человек ничего не получал, что является неправильным подходом, который должен быть изменен.

Он добавил, что на прошлой неделе пришлось в срочном порядке закрывать долги по оплате за питание в пунктах временного размещения.

Ранее врио губернатора Курской области заявил, что подготовку проекта восстановления курского приграничья нужно начать немедленно. Он рассказал, что обсудил параметры будущей программы по восстановлению приграничья, утраченного жилья и инфраструктуры с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным, министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.