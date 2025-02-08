Критиков Украины предложили сажать в тюрьму за госизмену

Экс-глава МИД Украины Кулеба предложил сажать в тюрьму критиков Украины

Критиков Украины нужно сажать в тюрьму за госизмену. С таким предложением, как сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua», в интервью журналисту Наталье Мосейчук выступил экс-глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Если вбрасывается история о том, что Украина — херовое государство, херовая страна, таких людей надо отлавливать и сажать за государственную измену», — сказал бывший руководитель дипломатического ведомства.

Он добавил, что при этом совершенно спокойно относится к своим персональным критикам, полагающим, что Кулеба «бежал из страны, отправлял людей на смерть с лопатами, разрушил единство украинцев в мире».

Но меня реально выбешивает, когда приходит человек или бот и начинает: "А что мне эта страна дала? А я ни перед кем ни в чем не виноват. А почему я должен ее любить?» — поделился Кулеба.

Ранее экс-глава МИД Украины сравнил подходы к политике президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. По его мнению, в этот раз Трамп откровеннее, чем в свою первую каденцию, поскольку ему нечего терять, и у него есть четыре года, чтобы сделать то, во что он верит.