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22:59, 8 февраля 2025Мир

Маск раскрыл свои планы относительно TikTok

Маск заявил, что не подавал заявку на покупку TikTok и не горит желанием
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский миллиардер Илон Маск раскрыл свои планы относительно TikTok. Он заявил в ходе конференции в Германии, что не подавал заявку на покупку социальной сети и «не горит желанием» это делать, запись его выступления появилась на YouTube-канале Welt Documentary.

«У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы у меня был TikTok... Я не горю желанием купить TikTok», — сказал предприниматель. Он добавил, что не покупает что-либо, только исходя из экономических причин, обычно он создает компании «с нуля», а не приобретает готовый бизнес.

В то же время Маск отметил, что мог бы изучить алгоритм работы TikTok и предложить варианты по его улучшению. Он уточнил, что сам не использует соцсеть.

Ранее президент США Дональд Трамп назначил вице-президента страны Джей Ди Вэнса посредником в продаже американской части китайской соцсети TikTok. Американские власти рассматривают ее и сбор информации о пользователях как угрозу национальной безопасности.

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