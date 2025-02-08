Маск заявил, что не подавал заявку на покупку TikTok и не горит желанием

Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский миллиардер Илон Маск раскрыл свои планы относительно TikTok. Он заявил в ходе конференции в Германии, что не подавал заявку на покупку социальной сети и «не горит желанием» это делать, запись его выступления появилась на YouTube-канале Welt Documentary.

«У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы у меня был TikTok... Я не горю желанием купить TikTok», — сказал предприниматель. Он добавил, что не покупает что-либо, только исходя из экономических причин, обычно он создает компании «с нуля», а не приобретает готовый бизнес.

В то же время Маск отметил, что мог бы изучить алгоритм работы TikTok и предложить варианты по его улучшению. Он уточнил, что сам не использует соцсеть.

Ранее президент США Дональд Трамп назначил вице-президента страны Джей Ди Вэнса посредником в продаже американской части китайской соцсети TikTok. Американские власти рассматривают ее и сбор информации о пользователях как угрозу национальной безопасности.