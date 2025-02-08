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07:35, 8 февраля 2025Мир

Трамп назначил вице-президента США посредником в продаже TikTok

NBC News: Трамп назначил вице-президента США Вэнса посредником в продаже TikTok
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назначил вице-президента страны Джей Ди Вэнса посредником в продаже американской части китайской социальной сети TikTok. Об этом сообщает NBC News.

Как сообщили телеканалу знакомые с ситуацией источники, продажа будет осуществлена до апреля. Над сделкой вместе с Вэнсом будет работать советник по нацбезопасности Майк Уолтц.

Американские власти рассматривают TikTok и сбор информации о пользователях в качестве угрозы национальной безопасности. При этом владелец соцсети, китайская компания ByteDance, обещала не передавать данные правительству КНР, даже если Пекин этого потребует.

Ранее сообщалось, что Трамп собирается принять решение о судьбе социальной сети TikTok в США в течение следующих 30 дней. По его словам, власти США могли бы спасти TikTok, и они заинтересованы в этом.

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