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14:44, 8 февраля 2025Россия

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны: ВСУ потеряли свыше 320 военных в Курской области за сутки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Курской области свыше 320 военнослужащих. Об этом журналистам сообщило Министерство обороны России.

В числе потерь ВСУ также два танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, пять минометов, две пусковые установки РСЗО, инженерная машина разграждения «Pionierpanzer 2», а также три пункта управления беспилотниками.

Всего за время боевых действий в Курской области Украина потеряла более 58 550 военнослужащих, отчитались в Минобороны России.

Ранее 8 февраля сообщалось, что бойцы группы Аида спецназа «Ахмат» стали применять в Курской области FPV-дроны, оснащенные искусственным интеллектом (ИИ). Благодаря ИИ в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы вне зависимости от потери видеосигнала или управления «птица» наводится на цель и наносит поражение.

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