Оснащенные искусственным интеллектом дроны стали применять против ВСУ в Курской области

Бойцы спецназа «Ахмат» начали применять FPV-дроны с ИИ в Курской области

В Курской области против украинских формирований бойцы группы Аида спецназа «Ахмат» стали применять FPV-дроны, оснащенные искусственным интеллектом (ИИ). Об этом ТАСС рассказал оператор дрона с позывным Стрелец и показал его работу.

По словам военнослужащего, дрон носит название «Бумеранг» и имеет функцию автозахвата цели. Благодаря ИИ в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы вне зависимости от потери видеосигнала или управления «птица» наводится на цель и наносит поражение.

Стрелец показал работу «Бумеранга» в поселке Правда в окрестностях Черкасского Поречного, где был уничтожен дом с пехотой Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах он объясняет особенности устройства, экран теряет изображение, но цель поражена.

Противник активно применяет дроны на оптоволокне, которые залетают на расстояние свыше 20 километров, говорит оператор FPV-дрона с позывным Псих. По его словам, российские бойцы находят точки взлета дронов противника по блеску стелящегося по земле кабеля и поражают их.

Ранее российский беспилотник-миноносец из четырех дронов попал на видео.