Мизулина дала начинающим блогерам один совет

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина порекомендовала начинающим блогерам при создании контента больше внимания уделять позитивной информации. Об этом она заявила на встрече с молодежью в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, ее слова приводит РИА Новости.
Отвечая на вопрос, как реализовать себя в блогосфере, Мизулина дала совет не гнаться за просмотрами, снимая только негатив, который быстро вирусится. Она призналась, что ее расстраивает ситуация, при которой подростки записывают на видео ситуации буллинга в школе, чтобы набрать охваты. Глава Лиги безопасного интернета добавила, что ей «не хватает позитивной информации».
Ранее Мизулина заявила о возможности разблокировки соцсети X. Она отметила, что итоговое решение должно остаться за Роскомнадзором.