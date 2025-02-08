Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:20, 8 февраля 2025Интернет и СМИ

Мизулина дала начинающим блогерам один совет

Мизулина посоветовала начинающим блогерам больше внимания уделять позитиву
Алина Черненко

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина порекомендовала начинающим блогерам при создании контента больше внимания уделять позитивной информации. Об этом она заявила на встрече с молодежью в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, ее слова приводит РИА Новости.

Отвечая на вопрос, как реализовать себя в блогосфере, Мизулина дала совет не гнаться за просмотрами, снимая только негатив, который быстро вирусится. Она призналась, что ее расстраивает ситуация, при которой подростки записывают на видео ситуации буллинга в школе, чтобы набрать охваты. Глава Лиги безопасного интернета добавила, что ей «не хватает позитивной информации».

Ранее Мизулина заявила о возможности разблокировки соцсети X. Она отметила, что итоговое решение должно остаться за Роскомнадзором.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены 14 многоэтажек

      Страны Прибалтики вышли из единой энергосистемы с Россией и Белоруссией

      Мизулина дала начинающим блогерам один совет

      Костомаров рассказал о предложении Навки сменить гражданство во время карьеры

      Одна страна вошла в пятерку по предоставлению военной помощи Украине

      Шесть рейсов задержали в аэропорту города Европы из-за неизвестного беспилотника

      В США запланировали празднование 80-летия Победы

      Красный Крест отреагировал на удар ВСУ по автобусу с российскими детьми

      Российский посол оценил шансы Швейцарии стать посредником по Украине

      «Ветераны России» призвали закрыть Канье Уэсту въезд в страну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше