Мизулина дала начинающим блогерам один совет

Мизулина посоветовала начинающим блогерам больше внимания уделять позитиву

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина порекомендовала начинающим блогерам при создании контента больше внимания уделять позитивной информации. Об этом она заявила на встрече с молодежью в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, ее слова приводит РИА Новости.

Отвечая на вопрос, как реализовать себя в блогосфере, Мизулина дала совет не гнаться за просмотрами, снимая только негатив, который быстро вирусится. Она призналась, что ее расстраивает ситуация, при которой подростки записывают на видео ситуации буллинга в школе, чтобы набрать охваты. Глава Лиги безопасного интернета добавила, что ей «не хватает позитивной информации».

Ранее Мизулина заявила о возможности разблокировки соцсети X. Она отметила, что итоговое решение должно остаться за Роскомнадзором.

