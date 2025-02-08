Молдавского олигарха объявили в международный розыск

Интерпол Молдавии объявил бизнесмена Плахотнюка в международный розыск

Комиссия по контролю файлов Интерпола объявила бизнесмена и бывшего лидера Демократической партии страны Владимира Плахотнюка в международный розыск. Об этом сообщил телеканал Moldova 1.

Причины такого решения не уточняются. Данную информацию подтвердил адвокат олигарха Лучиан Рогач. Правозащитник отметил, что намерен оспаривать это решение, чтобы получить постановление об отмене розыска.

Ранее парламент Молдавии одобрил поправки к закону, который позволяет лишать гражданства тех, кто попал под международные санкции. По словам главы администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел, глава государства Майя Санду может отозвать молдавское гражданство у оппозиционных политиков Илана Шора и Владимира Плахотнюка.