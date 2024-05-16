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17:09, 16 мая 2024Бывший СССР

В Молдавии решили лишать гражданства попавших под международные санкции

В Молдавии приняли закон, лишающий гражданства людей под санкциями

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Парламент Молдавии окончательно одобрил поправки к закону, который позволяет лишать гражданства тех, кто попал под международные санкции. Об этом заявил спикер законодательного собрания страны Игорь Гросу, передает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

За поправку проголосовали 55 депутатов.

Ранее глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел заявил, что президент страны Майя Санду может отозвать молдавское гражданство у оппозиционных политиков Илана Шора и Владимира Плахотнюка.

Однако в администрации Санду пояснили, что законодательство не позволяет президенту самостоятельно инициировать лишение гражданства.

Ранее лидер оппозиционного в Молдавии политблока «Победа-Виктория» Илан Шор получил российский паспорт. Он заявил, что Санду хочет превратить Молдавию в военный полигон Евросоюза.

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      Илья Таксюр
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