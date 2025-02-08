На Украине сообщили об ударе ВС России по Запорожью

Федоров сообщил об ударе ВС России по подконтрольному ВСУ городу Гуляйполе

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по городу Гуляйполе, расположенному в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил глава областной администрации Иван Федоров в Telegram.

Он уточнил, что российские военные нанесли по прифронтовому городу минимум шесть ударов.

Ранее в феврале стало известно, что ВС России атаковали цех сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной Киеву части Запорожской области. В результате удара могло быть уничтожено оборудование для производства одной из важных деталей дронов ВСУ.