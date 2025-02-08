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15:05, 8 февраля 2025Бывший СССР

На Украине сообщили об ударе ВС России по Запорожью

Федоров сообщил об ударе ВС России по подконтрольному ВСУ городу Гуляйполе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по городу Гуляйполе, расположенному в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил глава областной администрации Иван Федоров в Telegram.

Он уточнил, что российские военные нанесли по прифронтовому городу минимум шесть ударов.

Ранее в феврале стало известно, что ВС России атаковали цех сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной Киеву части Запорожской области. В результате удара могло быть уничтожено оборудование для производства одной из важных деталей дронов ВСУ.

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