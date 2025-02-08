Назван статус российских борцов на международных турнирах

Российские борцы будут выступать на международных турнирах под флагом UWW

Директор Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов в своем Telegram-канале назвал статус российских борцов, с которым они будут выступать на международных турнирах.

Брюсов заявил, что российские борцы будут выступать на международных турнирах под флагом Объединенного мира борьбы (UWW). Он подчеркнул, что заседание Бюро UWW, которое утвердило составы комиссий на новый олимпийский цикл, состоялось 5 февраля.

Ранее UWW смягчил критерии допуска спортсменов из России до международных турниров. Теперь в участии в соревнованиях будет отказано только тем спортсменам, которых уличат в прямом участии в специальной военной операции (СВО) на Украине.

UWW принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе в апреле 2023 года. Позже представители страны отказались от участия в Олимпиаде-2024. В Федерации спортивной борьбы России заявили, что не принимают неспортивный принцип отбора на Игры.