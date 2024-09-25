Объединенный мир борьбы смягчил критерии допуска до турниров спортсменов из России

Объединенный мир борьбы (UWW) смягчил критерии допуска до турниров россиян

Объединенный мир борьбы (UWW) смягчил критерии допуска спортсменов из России и Белоруссии до международных турниров. Об этом сообщается на сайте организации.

Теперь в участии в соревнованиях будет отказано только тем спортсменам, которых уличат в прямом участии в специальной военной операции (СВО) на Украине или ее публичной поддержке в устной или письменной форме. Ограничение, связанное с принадлежностью атлетов к силовым структурам или армии, снято.

«UWW также пересмотрит все предыдущие случаи недопуска спортсменов в соответствии с новыми критериями», — говорится в заявлении.

UWW принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе в апреле 2023 года. Позже представители страны отказались от участия в Олимпиаде-2024. В Федерации спортивной борьбы России заявили, что не принимают неспортивный принцип отбора на Игры.