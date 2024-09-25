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23:22, 25 сентября 2024Спорт

Объединенный мир борьбы смягчил критерии допуска до турниров спортсменов из России

Объединенный мир борьбы (UWW) смягчил критерии допуска до турниров россиян

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Объединенный мир борьбы (UWW) смягчил критерии допуска спортсменов из России и Белоруссии до международных турниров. Об этом сообщается на сайте организации.

Теперь в участии в соревнованиях будет отказано только тем спортсменам, которых уличат в прямом участии в специальной военной операции (СВО) на Украине или ее публичной поддержке в устной или письменной форме. Ограничение, связанное с принадлежностью атлетов к силовым структурам или армии, снято.

«UWW также пересмотрит все предыдущие случаи недопуска спортсменов в соответствии с новыми критериями», — говорится в заявлении.

UWW принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе в апреле 2023 года. Позже представители страны отказались от участия в Олимпиаде-2024. В Федерации спортивной борьбы России заявили, что не принимают неспортивный принцип отбора на Игры.

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      Алексей Гусев
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