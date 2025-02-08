Названа причина смерти режиссера Дэвида Линча

TMZ: Режиссер Дэвид Линч умер от остановки сердца на фоне ХОБЛ

Режиссер и сценарист Дэвид Линч умер от внезапной остановки сердца. Об этом сообщает портал TMZ, получивший копию свидетельства о смерти.

В документе указано, что у кинодеятеля также развилась хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Кроме того, врачи обратили внимание на обезвоживание организма.

Режиссер ушел из жизни 16 января в возрасте 78 лет. В августе 2024 года Линч сообщил о неизлечимой болезни: у него диагностировали эмфизему легких. «Теперь я прикован к дому, нравится мне это или нет. В моем сегодняшнем состоянии было бы очень плохо подхватить даже простуду», — рассказал он.

Дэвид Линч наиболее известен такими фильмами, как «Малхолланд-Драйв», «Синий бархат», «Человек-слон», «Шоссе в никуда», «Твин Пикс: Огонь, иди со мной».