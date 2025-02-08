Названо условие начала мирных переговоров по Украине

Киеву придется отказаться от территорией для начала переговоров об урегулировании украинского конфликта. Такое мнение выразил обозреватель газеты The Asia Times Уве Парпарт.
«Вероятнее всего, что Украине придется уступить полностью Донецкую и Луганскую области, подконтрольные России части Херсонской и Запорожской областей и покинуть Курскую область. Такое перемирие могло бы послужить основой для мирного соглашения, которое может оказаться долгосрочным, если оно будет встроено в обширную европейскую структуру безопасности», — указал обозреватель.
По мнению Парпарта, президенту США Дональду Трампу перед началом мирных переговоров «необходимо пообещать России, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса».
Ранее спецпосланник американского лидера по России и Украине Кит Келлог заявил, что Трамп хочет остановить боевые действия до начала переговоров. По его словам, республиканец планирует в первую очередь просто остановить человеческие потери, а потом «исходить из этого» в будущих переговорах.