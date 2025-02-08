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16:33, 8 февраля 2025Бывший СССР

Опубликованы кадры Макеевки после удара ВСУ

«ЧП Донецк» опубликовал видео Макеевки после удара ВСУ
Алина Черненко

В сети появилось видео Макеевки в Донецкой народной республике (ДНР) после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликованы в Telegram-канале «ЧП Донецк».

Тем временем глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки ВСУ, по предварительным данным, были ранены десять человек, включая ребенка. Кроме того, не выжила молодая девушка. По его словам, пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Пушилин рассказал, что фрагменты сбитой ракеты упали в Центрально-Городском районе Макеевки. Были повреждены многоквартирные дома и 15 автомобилей.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали обстреливать тыловые районы Харьковской области. По данным главы военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева, от таких атак страдают в том числе мирные жители.

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