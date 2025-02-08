РИА Новости: Окруженные штурмовики ВС РФ ликвидировали 17 солдат ВСУ

Попавшие в окружение российские штурмовики ликвидировали 17 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал командир взвода группировки «Юг» Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Ара.

Он рассказал, что командованием была поставлена задача занять два опорных пункта на позициях ВСУ в лесополосе, выполнять которую отправились восемь бойцов. После захвата первого пункта группа в темноте случайно прошла мимо второго блиндажа и столкнулась с противником, после чего завязался бой. Российские военные под давлением ВСУ были вынуждены отступить на 100 метров и занять оборону в глубокой воронке от фугасной авиабомбы (ФАБ).

«Мы приняли бой, в течение 20-30 минут мы отражали атаку противника. Мы когда ввосьмером туда закатились, вот представьте, у воронки по вам начинает работать пулемет ДШК, снайперы, и [по вам ведут огонь] со всех трех направлений», — рассказал Ара.

Несмотря на превосходящие силы ВСУ, одному из бойцов ВС России удалось подняться в полный рост и забросить гранату в окоп противника. Другой в этот момент открыл огонь по пулеметчику из трофейного американского гранатомета. Вскоре после этого группе Ары удалось отступить на первый опорный пункт. Потери украинской стороны, по оценкам комвзвода, составили 17 человек.

Ранее ВСУ совершили попытку высадки на один из островов на реке Днепр. Речь идет об ограниченной группе военных из трех человек, которые были ликвидированы.