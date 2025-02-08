Раскрыты подробности отправки на СВО заминированных FPV-очков

Рогов: на СВО под видом помощи бойцам поступают заминированные FPV-очки

Российским бойцам в зону проведения специальной военной операции (СВО) под видом гуманитарной помощи начали поступать заминированные FPV-очки. Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Специалистами установлено, что в FPV-очках Skyzone модели Cobra заложены самодельные взрывные устройства мощностью 10-15 граммов пластичного взрывчатого вещества», — заявил он.

По словам Рогова, данную диверсию организовали спецслужбы Украины. Они используют волонтеров «в темную», чтобы без их ведома при закупках помощи для фронта подложить заминированное оборудование. Он призвал помогающим фронту гражданам более тщательно проверять грузы перед отправкой на СВО.

О партии заминированных FPV-очков ранее рассказал представитель АО «НПП» Игорь Потапов. По его информации, снаряженные пластидом устройства были переданы по гуманитарной линии неким мужчиной по имени Роман. Взрыв происходил при попытке включить очки.