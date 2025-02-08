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04:52, 8 февраля 2025Экономика

Россиян предупредили о подвохе высоких ставок по накопительным счетам

Финансист Мехтиев: Высокие ставки по накопительным счетам связаны с условиями
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев предупредил россиян о подвохе высоких ставок по накопительным счетам. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

По его словам, необходимо проявлять внимательность при выборе данного продукта, поскольку такое предложение, как правило, сопровождается особыми условиями. В частности, уточнил финансист, это может быть большая сумма на счете, определенный объем трат по карте, покупка банковских продуктов и другое. Собеседник издания допустил, что без выполнения условий ставка по накопительному счету может оказаться не столь привлекательной.

Ранее экономист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко объяснила в разговоре с «Лентой.ру» невозможность заморозки банковских вкладов россиян. По ее словам, такие меры подорвут доверие к финансовой системе и негативно скажутся на экономике в целом.

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