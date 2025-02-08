Российский посол заявил о безуспешных попытках Финляндии спасти свою экономику

Посол Кузнецов: Финляндия безуспешно пытается спасти свою экономику

Финляндия безуспешно пытается спасти свою экономику и выйти из рецессии. Об этом посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил в интервью РИА Новости.

По данным, приведенным дипломатом, в 2024 году, по предварительным оценкам, ВВП Финляндии уменьшился на 0,5 процента, инвестиции — на 6 процентов. При этом совокупный государственный долг составляет уже 81 процент от ВВП страны.

Он также напомнил, что в стране растет число банкротств предприятий. Так, в 2024-м подано 3475 заявлений о банкротствах, что на 26 процентов больше, чем в 2022 году. Кроме того, почти 1,5 тысячи фермерских хозяйств разорилось.

Также Павел Кузнецов заявил, что Финляндия занимает пятое место по объему оказанной Украине военной помощи на душу населения. По данным главы дипмиссии, на текущий момент страна передала Киеву 2,5 миллиарда евро.