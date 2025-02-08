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07:09, 8 февраля 2025Мир

Шольц назвал угрозой для Гренландии Россию

Шольц: В Гренландии нужно усилить контингент НАТО из-за угроз со стороны России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Fabian Strauch / dpa / Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц вместо США назвал угрозой для Гренландии Россию и Китай, призвав усилить контингент НАТО на острове из-за опасности «изменения границ». Об этом он заявил в интервью RND.

«Границы нельзя изменять силой. Этот принцип должен применяться ко всем. Изменение климата меняет Арктический регион, открывая новые судоходные пути, к которым Китай и Россия проявляют большой интерес. На мой взгляд, нам следует увеличить присутствие НАТО в Гренландии», — сказал он.

Канцлер также призвал «держать спину прямо», когда такому «небольшому государству», как Дания, угрожают. Шольц добавил, что Европе необходимо сохранять хорошие отношения с США как с самым важным союзником.

Ранее сообщалось, что власти Германии открыты для идеи размещения сил НАТО в Гренландии на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что остров должен присоединиться к США.

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