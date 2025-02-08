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00:41, 8 февраля 2025Мир

США продадут Израилю оружие на 7 миллиардов долларов

США одобрили поставки оружия Израилю на $7 млрд
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Staff Sgt. Frederick Brown / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти США одобрили продажу оружия Израилю на сумму около семи миллиардов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне, передает Reuters.

Утверждается, что Израилю продадут около двух тысяч бомб GBU-39/B, 2,8 тысяч фугасных авиабомб МК 82, 13 тысяч комплектов JDAM и трех тысяч ракет AGM-114 Hellfire. Поставки начнутся в 2028 году.

«США привержены обеспечению безопасности Израиля, что имеет ключевое значение для национальных интересов США. Предложенные сделки позволят Израилю укрепить обороноспособность и повысить готовность к отражению текущих и будущих угроз», — заявили в министерстве обороны США.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за введение санкций против Международного уголовного суда (МУС), который в конце прошлого года выдал ордер на арест израильских властей. «Спасибо вам, президент Трамп, за ваш смелый указ в отношении МУС», — сказал он.

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