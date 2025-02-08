США впервые отказались возглавить встречу контактной группы по Украине

Defense News: Британия впервые возглавит встречу контактной группы по Украине

США впервые отказались возглавлять встречу контактной группы по обороне Украины (Ukraine Defense Contact Group), в связи с чем главой заседания, которое пройдет 12 февраля, станет Великобритания. Об этом сообщает газета Defense News.

«США передают руководство международной группой, которая управляет военной помощью Украине. Это является признаком того, что Пентагон под руководством Дональда Трампа будет играть меньшую роль в поддержке Киева», — указано в сообщении.

26-я встреча контактной группы станет первым заседанием, которое созвал не министр обороны США. Предыдущая встреча прошла 9 января, за несколько дней до инаугурации Трампа. Тогда многие страны заявляли о своем беспокойстве из-за возможного прекращения помощи Украине со стороны Вашингтона.

Ранее глава МИД Британии Дэвид Лэмми усомнился в скором проведении мирных переговоров между Россией и Украиной. По его словам, начало переговоров затягивается из-за незаинтересованности Москвы в урегулировании конфликта.