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04:36, 8 февраля 2025Мир

Стала известна судьба пассажиров пропавшего на Аляске самолета

AP: Находившиеся на борту пропавшего на Аляске самолета 10 человек погибли
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: U.S. Coast Guard / Reuters

Все 10 человек, которые были на борту пропавшего сутки назад на Аляске самолета, погибли. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) в со ссылкой на представителя береговой охраны США.

По словам собеседника издания, спасатели обнаружила обломки воздушного судна в 54 километрах к юго-востоку от города Ном, в 19 километрах от берега. Для расследования береговая охрана спустила на воду двух пловцов-спасателей.

Ранее сообщалось, что одномоторный самолет Cessna 208B Grand Caravan пропал без вести на Аляске. На его борту находились девять пассажиров и пилот. Связь с воздушным судном была потеряна через час после вылета из Уналаклита.

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