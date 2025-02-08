Стала известна судьба пассажиров пропавшего на Аляске самолета

Все 10 человек, которые были на борту пропавшего сутки назад на Аляске самолета, погибли. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) в со ссылкой на представителя береговой охраны США.
По словам собеседника издания, спасатели обнаружила обломки воздушного судна в 54 километрах к юго-востоку от города Ном, в 19 километрах от берега. Для расследования береговая охрана спустила на воду двух пловцов-спасателей.
Ранее сообщалось, что одномоторный самолет Cessna 208B Grand Caravan пропал без вести на Аляске. На его борту находились девять пассажиров и пилот. Связь с воздушным судном была потеряна через час после вылета из Уналаклита.