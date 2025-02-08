Стала известна судьба пассажиров пропавшего на Аляске самолета

AP: Находившиеся на борту пропавшего на Аляске самолета 10 человек погибли

Все 10 человек, которые были на борту пропавшего сутки назад на Аляске самолета, погибли. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) в со ссылкой на представителя береговой охраны США.

По словам собеседника издания, спасатели обнаружила обломки воздушного судна в 54 километрах к юго-востоку от города Ном, в 19 километрах от берега. Для расследования береговая охрана спустила на воду двух пловцов-спасателей.

Ранее сообщалось, что одномоторный самолет Cessna 208B Grand Caravan пропал без вести на Аляске. На его борту находились девять пассажиров и пилот. Связь с воздушным судном была потеряна через час после вылета из Уналаклита.