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14:37, 7 февраля 2025Путешествия

Самолет с девятью пассажирами и пилотом пропал без вести на Аляске

CNN: Самолет Cessna с девятью пассажирами и пилотом пропал без вести на Аляске
Алина Черненко

Фото: Pablo Andrés Ortega Chávez / Wikimedia

Одномоторный самолет Cessna 208B Grand Caravan с девятью пассажирами и пилотом пропал без вести на Аляске, США. Об этом пишет CNN.

Сообщение об инциденте поступило в полицию штата 6 февраля. Уточняется, что воздушное судно, принадлежащее компании Bering Air, следовало из Уналаклита в Ном, оба города разделены заливом Нортон-Саунд.

Пожарная служба Нома проводит активные наземные поиски, а береговая охрана и ВВС США планируют обследовать местность с воздуха. «Точное местоположение самолета пока неизвестно. Мы продолжаем расширять поисковые работы на как можно большее количество направлений, пока не обнаружим его», — заявили в пожарной службе.

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Согласно данным сервиса отслеживания полетов FlightRadar 24, самолет в последний раз видели над проливом Нортон. Он находился примерно в 19 километрах от берега.

Ранее два пассажирских лайнера столкнулись при рулении в аэропорту американского города Сиэтл. Борт «Японских авиалиний» задел самолет компании Delta.

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