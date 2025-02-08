Суд назвал психотравмой конфликт историка Соколова с Маэстро Понасенковым

Суд счел психотравмой конфликт историка Соколова с Понасенковым

Историк Олег Соколов, осужденный за расправу над аспиранткой Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), совершил преступление под влиянием тяжелой психотравмирующей ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

В приговоре суда, с которым ознакомилось агентство, указано, что у ученого-расчленителя возник конфликт с блогером Евгением Понасенковым (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). «Эта ситуация носила пролонгированный характер и затрагивала сферу личностных ценностей, <...> [и привела] к накоплению внутреннего эмоционального напряжения, истощению личностных ресурсов, ухудшению психофизиологического состояния и снижению уровня его эмоциональной устойчивости», — говорится в документе.

Ситуация усугублялась тем, что Соколову присущи такие индивидуально-психологические особенности, как развитое честолюбие, самолюбие, завышенная самооценка, демонстративность. Также историк стремился выглядеть в глазах окружающих незаурядной личностью, из-за чего был склонен к браваде, неоднозначным поступкам и высказываниям, сочли в суде.

Соколов в 2020 году был приговорен к 12,5 года лишения свободы за расправу над аспиранткой Анастасией Ещенко. Как установил суд, историк совершил преступление на почве ревности.

В 2023 году Понасенков, также известный как Маэстро, отсудил у Соколова 320 тысяч рублей. Публицист подал иск против коллеги, обвинив его в краже своих исторических идей и концепций. В итоге суд встал на сторону Понасенкова.

Соколов являлся обладателем французского ордена Почетного легиона. Это награда, учрежденная Наполеоном Бонапартом в XIX веке, является высшим знаком признания особых заслуг во Франции. Соколов получил орден в 2003 году за заслуги в изучении наполеоновских войн после серии лекций в университете Сорбонна.

