Суд заблокировал решение Трампа отправить в отпуск сотрудников USAID

Суд в США приостановил отправку 2000 сотрудников USAID в административный отпуск

Федеральный судья Карл Дж. Николс временно заблокировал распоряжение президента США Дональда Трампа об отправке в административный отпуск двух тысяч сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По данным издания, такое решение принято после подачи иска группой сотрудников. В документе оспариваются полномочия администрации закрыть агентство. Отмечается, что в ходе слушания сотрудники доказали, что их семьям, финансам и безопасности за рубежом может быть нанесен «непоправимый ущерб».

Николс отметил, что от «короткой паузы правительству не будет никакого вреда». Ожидается, что за это время судья получит возможность подробнее изучить данный вопрос.

Дональд Трамп обвинил USAID в растрате денег на поддержку и пиар его политических оппонентов.

Ранее стало известно, что возвращение работников зарубежных департаментов USAID из-за границы в административный отпуск обойдется бюджету США в 20 миллионов долларов. Такие траты назвали «ненужными» для американских налогоплательщиков. Издание Financial Times отметило, что решение американских властей закрыть USAID приведет к катастрофическим последствиям.