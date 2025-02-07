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16:44, 7 февраля 2025Мир

Трампу предсказали катастрофу из-за USAID

FT: Закрытие USAID приведет Трампа к катастрофическим последствиям
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Francis Chung - Pool via CNP / Globallookpress.com

Решение американского президента Дональда Трампа закрыть Агентство США по международному развитию (USAID) приведет к катастрофическим последствиям. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на сотрудника USAID.

«Это Афганистан Трампа... Это будет хуже, чем Афганистан, потому что мы не только выходим без предупреждения, но еще и [американский предприниматель] Илон Маск пишет, что USAID — это кучка преступников», — сказал источник.

Он уточнил, что представление Маска об агентстве хорошо укладывается в нарративы многих правительств, в странах которых USAID ведет работу, что ухудшает ситуацию.

По словам другого высокопоставленного американского чиновника, действия администрации Трампа в отношении USAID являются ошеломляющими и безответственными. Он также считает, что риски для безопасности сотрудников USAID за рубежом стали «неприемлемо высокими».

Ранее стало известно, что возвращение работников зарубежных департаментов USAID из-за границы в административный отпуск обойдется бюджету США в 20 миллионов долларов. Такие траты назвали «ненужными» для американских налогоплательщиков.

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