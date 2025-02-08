Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:33, 8 февраля 2025Экономика

Минобороны России потребовало от подконтрольной структуры миллиард рублей

Минобороны России подало иск к ФГУП «ГУСС» на 1,2 миллиарда рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Арбитражном суде Москвы зарегистрирован иск Министерства обороны России к ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС), которое занимается возведением специальных, стратегических и социальных объектов для вооруженных сил. Об этом со ссылкой на картотеку суда сообщает РИА Новости.

Сумма иска составила 1,17 миллиарда рублей. Предмет исковых требований и другие подробности предстоящего разбирательства не указаны. На этой неделе тот же суд частично удовлетворил другой иск Минобороны к ГУСС на сумму более 434 миллионов рублей. Точная сумма, которую должна выплатить компания, не раскрывается.

В ноябре 2024 года Савеловский суд Москвы арестовал генерального директора ГУСС Александра Молодченко и еще нескольких фигурантов дела. По версии следствия, при выполнении госконтрактов они похитили около 50 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Минобороны подало иск в Арбитражный суд Москвы к РЖД. Детали заявления не уточняются, а сумма искового заявления составляет 5,5 миллиона рублей.

Военное ведомство активно подает крупные иски к государственным компаниям, в том числе тем, что подконтрольны ему. Так, сумма требований к одной только Военно-строительной компании (ВСК; управляется департаментом строительства Минобороны и федеральным казенным предприятием «Управление заказчика капитального строительства Минобороны») по состоянию на 1 августа 2024 года превышала девять миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе начали искать способ захвата российских судов

      Критиков Украины предложили сажать в тюрьму за госизмену

      Бывший премьер Украины объяснил неспособность США заработать на украинском золоте

      Россиянин получил ожоги половины тела из-за внезапно вспыхнувшего моноколеса

      Раненного в голову бойца СВО выгнали из больницы на улицу

      Обрушение импорта автомобилей в Россию объяснили

      На Украине сообщили об ударе ВС России по Запорожью

      В офисе Нетаньяху рассказали о состоянии заложников после плена в Газе

      Российский посол заявил о безуспешных попытках Финляндии спасти свою экономику

      Слова Трампа о провалившей гендерный тест боксерше опровергли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше