Минобороны России потребовало от подконтрольной структуры миллиард рублей

Минобороны России подало иск к ФГУП «ГУСС» на 1,2 миллиарда рублей

В Арбитражном суде Москвы зарегистрирован иск Министерства обороны России к ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС), которое занимается возведением специальных, стратегических и социальных объектов для вооруженных сил. Об этом со ссылкой на картотеку суда сообщает РИА Новости.

Сумма иска составила 1,17 миллиарда рублей. Предмет исковых требований и другие подробности предстоящего разбирательства не указаны. На этой неделе тот же суд частично удовлетворил другой иск Минобороны к ГУСС на сумму более 434 миллионов рублей. Точная сумма, которую должна выплатить компания, не раскрывается.

В ноябре 2024 года Савеловский суд Москвы арестовал генерального директора ГУСС Александра Молодченко и еще нескольких фигурантов дела. По версии следствия, при выполнении госконтрактов они похитили около 50 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Минобороны подало иск в Арбитражный суд Москвы к РЖД. Детали заявления не уточняются, а сумма искового заявления составляет 5,5 миллиона рублей.

Военное ведомство активно подает крупные иски к государственным компаниям, в том числе тем, что подконтрольны ему. Так, сумма требований к одной только Военно-строительной компании (ВСК; управляется департаментом строительства Минобороны и федеральным казенным предприятием «Управление заказчика капитального строительства Минобороны») по состоянию на 1 августа 2024 года превышала девять миллиардов рублей.