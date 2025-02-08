Связь между отменой авиарейсов и высоким давлением объяснили

Авиарейсы в Пулково отменили из-за зашкаливших от высокого давления высотомеров

Ряд авиарейсов в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга отменили из-за зашкалившего атмосферного давления. Это объяснил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его сведениям, в воздушной гавани была зафиксирована отметка в 1054 гектопаскалей (гПа, почти 800 миллиметров ртутного столба). Однако барометрические высотомеры некоторых самолетов работают корректно только до уровня 1050 гПа.

Ошибка в определении высоты может привести к опасности столкновения самолета с другим летательным аппаратом или землей.

Вечером 7 февраля в Пулково было отменено 17 авиарейсов из-за аномального атмосферного давления. Согласно прогнозам, погода нормализуется в субботу, 8 февраля.