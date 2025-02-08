Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:19, 8 февраля 2025Экономика

Связь между отменой авиарейсов и высоким давлением объяснили

Авиарейсы в Пулково отменили из-за зашкаливших от высокого давления высотомеров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ряд авиарейсов в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга отменили из-за зашкалившего атмосферного давления. Это объяснил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его сведениям, в воздушной гавани была зафиксирована отметка в 1054 гектопаскалей (гПа, почти 800 миллиметров ртутного столба). Однако барометрические высотомеры некоторых самолетов работают корректно только до уровня 1050 гПа.

Ошибка в определении высоты может привести к опасности столкновения самолета с другим летательным аппаратом или землей.

Вечером 7 февраля в Пулково было отменено 17 авиарейсов из-за аномального атмосферного давления. Согласно прогнозам, погода нормализуется в субботу, 8 февраля.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский сообщил о разработке выгодных контрактов в ВСУ для молодых украинцев

      Трамп уволит «коррумпированных» сотрудников ФБР

      Экс-тренер Овечкина оценил погоню россиянина за рекордом Гретцки

      Связь между отменой авиарейсов и высоким давлением объяснили

      Зеленский заявил о готовности заключить сделку с Трампом

      В московском ЖК прогремел взрыв

      В США сравнили роспуск USAID с выводом войск из Афганистана

      Раскрыта численность оборонявшей Дзержинск группировки ВСУ

      В Госдуме высказались об однополых дуэтах в фигурном катании

      В Британии предсказали сроки начала переговоров России и Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше