В аэропорту Санкт-Петербурга начали отменять рейсы из-за аномального атмосферного давления

В аэропорту Пулково начали отменять рейсы из-за атмосферного давления

В петербургском аэропорту Пулково начали отменять рейсы из-за аномального атмосферного давления. Об этом говорится в Telegram-канале авиагавани.

Уточняется, что на расписание рейсов ряда авиакомпаний повлиял антициклон. Предполагается, что погодные условия придут в норму 8 февраля. «В этот период часть рейсов будут объединены и выполнены на самолетах большей вместительности», — предупредили в аэропорту.

Ранее международный аэропорт Сухума имени В.Г. Ардзинба принял первый тестовый рейс из Москвы. Самолет приземлился в Абхазии примерно в 13:30 по московскому времени.