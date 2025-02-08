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03:33, 8 февраля 2025Экономика

Ученые забили тревогу из-за одной находки в Антарктиде

DM: Ученые впервые нашли микропластик в Антарктиде
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Huang Taoming / XinHua / Global Look Press

Ученые забили тревогу из-за обнаружения частиц микропластика в снегах Антарктиды. Об этом со ссылкой на Британскую антарктическую службу сообщает издание Daily Mail.

Утверждается, что микропластик нашли около антарктических научных баз. По словам эколога Клары Манно, причиной этому могут быть верхняя одежда, веревки или флаги, использующиеся для обозначения безопасных маршрутов в лагере и возле него. Ученые также выразили беспокойство из-за того, что частицы микропластика удалось найти даже в таких отдаленных местах.

«Наши результаты свидетельствуют о загрязнении микропластиком даже в отдаленных и строго контролируемых районах. На Земле нет по-настоящему нетронутого места», — считает соавтор исследования Кирсти Джонс-Уильямс.

Ранее ученые опровергли зависимость концентрации микропластика в организме человека от его заболеваний.

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